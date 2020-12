Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

AalenAalen (ots)

Abtsgmünd-Laubach: Unfall unter Alkoholeinwirkung

Unter Alkoholeinfluss stehend befuhr am Donnerstagabend ein 66-jähriger VW-Lenker gegen 23 Uhr die Schlosssteige ortsauswärts. Dabei kam er nach links von der Fahrbahn ab, wo er mit einem auf dem Grünstreifen abgestellten Radlader kollidierte. An dem Pkw entstand wirtschaftlicher Sachschaden von ca. 500 Euro. Am Radlader selbst entstand lediglich Lackschaden. Der Unfallverursacher musste sich einer Blutentnahme unterziehen, sein Führerschein wurde eingezogen.

Lorch: Unfallflucht - Polizei sucht Verursacher

Nachdem ein 20-jähriger Fahrzeuglenker am Freitag gegen 7.25 Uhr mit seinem VW Transporter einen Lkw auf der B 29 zwischen den Anschlussstellen Lorch-Ost und Lorch-Waldhausen überholt hatte und anschließend auf dem linken Fahrstreifen auf einen vorausfahrenden unbekannten Pkw-Lenker aufschloss, bremste dieser stark ab. Um einen Auffahrunfall zu vermeiden, wich der Transporter-Lenker nach rechts aus und streifte den dort fahrenden Lkw. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen weißen Pkw gehandelt haben. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000 Euro. Hinweise hierzu bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel. 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd-Hussenhofen: Versuchter Einbruch in Garage

Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen versuchte ein Unbekannter in eine Garage in der Panoramastraße einzudringen. Hierzu durchschnitt er das Fliegengitter des seitlich angebrachten Fensters und öffnete das in Kippstellung befindliche Fenster. Letztlich gelang es ihm aber nicht das Fenster ganz zu öffen, sodass er von seinem Vorhaben abließ. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-107

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell