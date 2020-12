Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Werbetafel beschädigt - Zwei LKW aufgebrochen - Unfälle

AalenAalen (ots)

Crailsheim: Zwei LKW aufgebrochen

Zwei LKW, die zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen in der Haller Straße abgestellt waren, wurden in dieser Zeit aufgebrochen. Aus einem LKW wurde anschließend eine Werkzeugkiste entwendet. Aus dem zweiten LKW fehlt nichts. Hinweise auf den Diebstahl nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Obersontheim: Werbetafel beschädigt

Mit schwarzer Farbe wurde zwischen Montag und Freitag eine Werbetafel, welche auf einem Anhänger fixiert ist, besprüht. Der Anhänger steht an der L1066 bei der Abzweigung nach Engelhofen. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Bühlertann unter der Rufnummer 07973/5137 entgegen.

Ilshofen: PKW prallt gegen Baum

Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei Nebel kam am Freitag um 101:10 Uhr auf der K2542, zwischen Ruppertshofen und Ilshofen, ein PKW Seat Ibiza von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die 21-jährige Fahrerin blieb unverletzt. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Vellberg: PKW gestreift

Am Freitag um 7 Uhr befuhr ein 39-Jähriger mit seinem Ford Transit die Landstraße 1060 von Vellberg in Richtung Obersontheim. Auf der Strecke erkannte der Ford-Fahrer einen am Straßenrand mit technischem Defekt abgestellten PKW Lada eines 47-Jährigen zu spät und streifte dieses Fahrzeug. Hierbei entstand an den beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-110

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell