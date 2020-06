Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Schwer verletzter Kradfahrer

Brilon (ots)

Am Freitag gegen 00.30 Uhr wurden die Rettungskräfte zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Landstraße 913 zwischen Thülen und Hoppecke gerufen. Ein Kradfahrer war gestürzt. Nach ersten Erkenntnissen war der 20-jährige Motorradfahrer in Richtung Hoppecke gefahren. In einer langgezogenen Rechtskurve kam der Briloner nach links von der Straße ab, prallte gegen die Schutzplanke und stürzte. Ein Autofahrer kümmerte sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um den schwer verletzten Mann. Der Rettungsdienst brachte den Motorradfahrer in eine Unfallklinik. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass das Motorrad keine Zulassung besitzt und der Mann keinen Motorradführerschein hat. Da es zudem Hinweise gab, dass der Briloner unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

