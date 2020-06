Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Alkoholisierte Unfallfahrerin

Arnsberg (ots)

Alkohol führte vermutlich zu einem Verkehrsunfall am Dienstag auf der Grimmestraße. Bei dem Unfall wurden zwei Menschen verletzt. Um 16.40 Uhr fuhr eine 47-jährige Autofahrerin auf der Grimmestraße in Richtung Breitenbruch. Vermutlich aufgrund ihrer starken Alkoholisierung geriet das Auto in den Gegenverkehr. Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 55-jährigen Mannes aus Baden-Württemberg. Die Frau wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Der Mann erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die beiden Verletzten und brachte sie in ein Krankenhaus. Ein Alkoholtest ergab bei der Frau aus der Gemeinde Möhnesee einen Wert von über 2,9 Promille. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt. Die beiden beteiligten Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde die Grimmestraße in beide Richtungen gesperrt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell