POL-BN: Bonn-Südstadt: Elf Männer nach Auseinandersetzung in Gewahrsam genommen

Am Donnerstagabend (28.05.2020) kam es gegen 23:40 Uhr zu einem größeren Polizeieinsatz in der ehemaligen Ermekeilkaserne. In der dortigen Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge gerieten nach bisherigen Ermittlungen zwei Gruppen dort untergebrachter Zuwanderer in Streit, der in einer körperlichen Auseinandersetzung in der Einrichtung gipfelte.

Dem Geschehen vorausgegangen waren zwei Polizeieinsätze gegen 20:05 Uhr und 21:45 Uhr, die eine räumliche Trennung mehrerer Bewohner zur Folge hatten. Die Polizei begleitete dabei die Verlegung in andere Häuser der Einrichtung.

Nachdem ein dabei verlegter Mann noch Gegenstände aus seinem alten Zimmer holen wollte, kam es erneut zu verbalen Provokationen, die zu der Auseinandersetzung führten. Der Sicherheitsdienst alarmierte daraufhin erneut die Polizei, die die Konfliktparteien trennte. Insgesamt elf Männer (18 bis 35 Jahre), die sich bei den Einsätzen als Aggressoren gezeigt hatten, wurden zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen und ins Polizeipräsidium gebracht. Ermittlungen wegen Körperverletzungsdelikten wurden eingeleitet. Nach bishergen Feststellungen wurden bei dem Geschehen zwei Personen leicht verletzt.

