Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Plittersdorf: 32-Jähriger Autofahrer musste Führerschein abgeben - 1,2 Promille

Bonn (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle auf der Kennedyallee in Plittersorf stoppte eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Bad Godesberg in der Nacht zu Freitag (29.05.2020) gegen 00:45 Uhr einen 32-Jährigen Autofahrer. Bei der Überprüfung ergaben sich Hinweise auf Alkoholkonsum bei dem Fahrzeugführer. Ein freiwilliger Atemalkoholvortest bestätigte mit einem Wert von rund 1,2 Promille die Wahrnehmung der Beamten. Der Mann musste die Polizisten auf die Wache Godesberg begleiten, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Den Führerschein musste der 32-Jährige abgeben. In erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

