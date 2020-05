Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Venusberg: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigungsdelikten an der Waldau

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei ermittelt derzeit wegen mehrerer Sachbeschädigungen an Toren und Zäunen des Wildgeheges an der Waldau. Dabei wurden seit dem 17.05.2020 drei Fälle von Vandalismus angezeigt. An diesem Tag wurde festgestellt, dass ein Tor zu einem Versorgungsgang des Wildgeheges aufgehebelt und ein Schleusentor aufgebrochen worden war.

Am Abend des 25.05.2020 boebachtete der Stadtordnungsdienst, dass ein Rothirsch außerhalb des Wildgeheges unterwegs war. Man stellte fest, dass ein Tor aufgebrochen wurde und an zwei weiteren Toren im Dam- und Rotwildgehege Aufbruchsversuche unternommen worden waren.

Am Mittwochmorgen (27.05.2020) wurde ein weiterer Fall am Damwildgehege bemerkt. Hier wurde der Zaun auf vier Metern Breite aufgeschnitten und aufgebogen.

Das Kriminalkommissariat 36 hat die Ermittlungen zu den Fällen übernommen und bittet unter 0228 15-0 oder KK36.Bonn@polizei.nrw.de um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen mit Bezug zu den Sachverhalten.

