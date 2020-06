Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Quad-Fahrerin schwer verletzt

Winterberg (ots)

Eine 34-jährige Frau aus Köln stürzte am Mittwoch mit ihrem Quad. Sie musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Gegen 13 Uhr fuhr die Frau auf einem Schotterparkplatz an der Straße "Am Waltenberg". Hierbei verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stürzte. Andere Verkehrsteilnehmer waren an dem Unfall nicht beteiligt. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die verletzte Kölnerin und brachte sie in ein Krankenhaus.

