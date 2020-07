Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Zwischenstopp in der Wetterau endet mit Blutentnahme + Unfallflucht in der Melbacher Straße + Polizisten bespuckt und beschimpft + Unfallflucht in der Schmidtstraße + Fahrradklau im Bahnhof

Friedberg (ots)

BAB 5: Zwischenstopp in der Wetterau endet mit Blutentnahme

In Erklärungsnot geriet ein 23-Jähriger am Dienstagvormittag auf dem Rastplatz Wetterau Ost, als ihn eine Zivilstreife der mittelhessischen Autobahnpolizei mit einem brennenden Joint zwischen den Lippen erwischte. Auf einer Parkbank hatte der aus dem Hochsauerlandkreis stammende Mann ein Päuschen eingelegt und sich bereits einige Züge genehmigt, als die Polizisten ihn ansprachen. Da er angab, bereits seit einigen Monaten schmerzbedingt immer wieder Marihuana zu konsumieren, verhinderten die Ordnungshüter nicht nur die Weiterfahrt, indem sie den Fahrzeugschlüssel sicherstellten. Auch musste er mit zur Dienststelle und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Neben der Anzeige wegen des Drogenbesitzes folgte eine weitere aufgrund Fahrens unter berauschenden Mitteln.

+++

Reichelsheim: Unfallflucht in der Melbacher Straße

Zwischen Samstag (4. Juli), 15.45 Uhr und Mittwoch (8. Juli), 18.45 Uhr stieß ein unbekannter Fahrzeugführer gegen einen in der Melbacher Straße in Beienheim geparkten blauen VW Kombi. Ohne sich um die beschädigte Frontstoßstange zu kümmern, fuhr der Verursacher weiter. Er hinterließ so einen Schaden von mehreren Hundert Euro. Der VW stand im Bereich der einstelligen Hausnummern. Hinweise bitte an die Polizei Friedberg, Tel. 06031/6010.

+++

Altenstadt: Polizisten bespuckt und beschimpft

Da ein betrunkener Büdinger am vergangenen Sonntagnachmittag (5. Juli) offenbar seine Nachbarschaft tyrannisierte, mussten Ordnungshüter den Mann gegen 17 Uhr schließlich zur Ausnüchterung in Gewahrsam nehmen. Daher legten sie ihm Handschellen an und setzten ihn auf die Rückbank des Polizeiautos, um in Richtung Polizeistation zu fahren. Anfangs noch ruhig, begann der 47-Jährige nach den ersten Kilometern, lautstark im Funkwagen herumzuschreien. Den Beifahrer, einen Polizisten mit türkischen Wurzeln, provozierte, beleidigte und beschimpfte er auf aller übelste Art und in rassistischer Weise. Damit aber nicht genug: Offenbar da seine Provokationen ignoriert wurden, spuckte der unfreiwillige Mitfahrer nach dem vor ihm sitzenden Kollegen. Dieser wurde an Hinterkopf und im Nacken vom Speichel getroffen. Der Mann verbrachte den restlichen Abend in der Zelle. Aufgrund seines Handelns ermittelt nun die Kriminalpolizei.

+++

Friedberg: Unfallflucht in der Schmidtstraße

Gegen einen grauen Peugeot stieß ein Unfallflüchtiger zwischen Mittwoch, 18 Uhr und Donnerstag, 10 Uhr. An dem in Höhe der 30er-Hausnummern in der Schmidtstraße parkenden Kompaktwagen hinterließ der Verursacher so Beschädigungen, für deren Instandsetzung etwa 1.500 Euro fällig werden dürften. Hinweise bitte an die Polizei Friedberg, Tel. 06031/6010.

+++

Bad Nauheim: Fahrradklau im Bahnhof

Auch ein dick ummanteltes Kettenschloss schützte das Damenrad einer friedberger Bürgerin, welches sie von Mittwoch, 17 Uhr bis Donnerstag, 8 Uhr auf einem Abstellplatz im Nauheimer Bahnhof angeschlossen hatte. Das Bike vom Typ Pegasus Piazza hat einen Wert von 500 Euro. Hinweise auf mögliche Täter sowie zum Verbleib des Drahtesels bitte an die Polizei Friedberg, 06031/6010.

+++

Tobias Kremp

Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150



E-Mail: pressestelle-wetterau.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell