POL-FR: Waldshut-Tiengen: Gelöste Radkappe verursacht Sachschaden - Zeugensuche

Am Dienstag, 29.12.2020, gegen 15 Uhr, fuhr ein BMW-Fahrer auf der B34 in Richtung Waldshut, als ihm auf Höhe eines Baumarktes eine Radkappe auf seiner Fahrspur entgegenkullerte. Er konnte nicht mehr ausweichen und die Radkappe stieß gegen den BMW. Hierbei entstand Sachschaden an der Front und der Windschutzscheibe des BMW. Der Polizeiposten Tiengen, Tel. 07741 8316-283, sucht Zeugen. Die Radkappe dürfte von einem Opel-Fahrzeug stammen.

