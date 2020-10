Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unter Drogen- und Alkoholeinfluss Pkw geführt

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Lohmühlen, Sonntag, 25.10.20, 23.40 Uhr

BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Sonntag, 25.10.20, 23.40 Uhr fiel Beamten der Polizei Bad Gandersheim im Lohmühlenweg in Bad Gandersheim der Pkw eines 29-jährigen Esseners auf und wurde einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle bemerkten die Beamten Alkohol in der Atemluft des 29-jährigen. Ein durchgeführter Atemalkohltest bestätigte den Verdacht und ergab einen Wert von über 0,9 Promille. Im weiteren Verlauf der Kontrolle fielen den Beamten drogentypische Auffallerscheinungen bei dem Essener auf. Auf Befragen gab der 29-jährge zu, kurz vor Fahrtantritt Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Es wurde eine Blutprobe angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Da ein weiterer Besitz von Betäubungsmitteln eingeräumt wurde, wurde das derzeit durch den Essener bewohnte Zimmer in Bad Gandersheim durchsucht. Die Durchsuchung führte zum Auffinden weiterer Betäubungsmittel in geringer Menge Gegen den Essener wurden Verfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und des Führens eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss berauschender Mittels eingeleitet.

