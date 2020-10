Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Polizeibeamte bei Verkehrskontrolle beleidigt

Einbeck (ots)

Einbeck (ho); Bei einer Verkehrskontrolle in der Walter-Poser-Straße in Einbeck wurden die eingesetzten Beamten von dem 25-jährigen Fahrzeugführer beleidigt. Der Fahrzeugführer war augenscheinlich mit der Kontrolle nicht einverstanden und äußerte seinen Unmut in Form von Beleidigungen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

