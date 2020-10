Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall durch Auffahren

Northeim (ots)

37154 Northeim, Wallstraße 33, Freitag 23.10.2020, 15.30 Uhr

NORTHEIM (hei) - eine 42-jährige Northeimerin befuhr mit ihrem Pkw VW die Wallstraße in Richtung Innenstadt. An der Einmündung An der Schlüsselbreite musste sie verkehrsbedingt anhalten. Ein hinter ihr in gleicher Fahrtrichtung fahrender 22 jähriger Fahrzeugführer aus Northeim bemerkte dies zu spät und fuhr mit seinem Pkw Ford auf ihr Fahrzeug auf. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 3.000,- Euro. Personen wurden nicht verletzt.

