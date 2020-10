Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an einem Verkehrsschild

Einbeck (ots)

Einbeck (ho); In der Nacht von Freitag (23.10.20) auf Samstag (24.10.20)wurde in der Tiedexer Straße in Einbeck ein Verkehrsschild "Behinderten-Parkplatz" samt Pfahl von einem noch unbekannten Beschuldigten aus dem Boden gerissen und 100 m weiter in der Innenstadt abgestellt. Wer Hinweise zu Sachverhalt geben kann, soll sich bitte bei der Polizei Einbeck melden.

