POL-AA: Ostalbkreis: Unfall nach gefährlichem Überholmanöver, mobile Toilette angezündet

Kirchheim am Ries: Gefährlich überholt-Hinweise gesucht

Am Mittwochmorgen ereignete sich auf der L1060 ein Verkehrsunfall, dem ein gefährliches Überholmanöver vorausging. Der Fahrer eines weißen Pkw war gegen 7.40 Uhr zwischen Wallerstein und Benzenzimmern unterwegs und überholte einen dunkelblauen Sattelzug. Ein entgegenkommender Fahrer eines roten Golfs wurde dadurch gefährdet und konnte nur durch ein Ausweichmanöver ins Fahrbahnbankett einen Frontalzusammenstoß verhindern. Es entstand am Golf Sachschaden von etwa 3000 Euro. Der weiße Pkw fuhr einfach weiter und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Auch der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort. Der Polizeiposten Bopfingen sucht nun unter Telefon 07362/96020 sowohl um Hinweise auf den Lkw, dessen Fahrer wichtiger Zeuge ist, als auch auf den verursachenden weißen Pkw.

Schwäbisch Gmünd: Mobile Toilette angezündet

Feuerwehr und Polizei rückten am frühen Mittwochmorgen gegen 2 Uhr zu einem Brand am westlichen Parkplatz der Pädagogischen Hochschule in die Oberbettringer Straße aus. Dort hatte ein Unbekannter ein mobiles Toilettenhäuschen angezündet. Das Feuer griff auf zwei Büsche sowie einem Baum über. Durch das schnelle Eingreifen der Wehr, die sich mit zwei Fahrzeugen sowie acht Einsatzkräften im Einsatz befand, konnte ein Übergreifen auf das Gebäude verhindert werden. Anschließend wurde festgestellt, dass auf dem Gelände der Inhalt einiger Metallmülleimer ebenfalls angezündet wurde, die Feuer aber von selbst erloschen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07171/3580 um Hinweise auf Personen, die sich im fraglichen Zeitraum auf dem Gelände aufgehalten haben, oder verdächtig erscheinender Fahrzeuge.

