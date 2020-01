Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Einbruch in Mehrfamilienhaus

Osnabrück (ots)

Unbekannte verschafften sich zwischen Dienstagmittag (13:00 Uhr) und Mittwochnachmittag (18:15 Uhr) Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Meller Straße. Bevor sich der oder die Täter unerkannt vom Tatort entfernten, nahmen sie Schmuck mit. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Osnabrück. Telefon 0541/327-2115 oder 327-3203.

