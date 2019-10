Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Einbruch in Gartenhaus

Rees (ots)

Bei einen Einbruch in ein Gartenhaus eines Hauses auf der Weseler Straße am frühen Dienstagmorgen, 08.10.2019, hat ein unbekannter Einzeltäter ein E-Bike sowie Werkzeug erbeutet. Der Täter wurde durch eine Nachbarin, die um 05.20 Uhr ein lautes Poltern wahrnahm, bei der Tat beobachtet. Als sie den Einbrecher ansprach, ergriff dieser die Flucht. Hierbei ließ er einen ebenfalls erbeuteten Laubbläser auf der Gartenstraße zurück. Der Täter wird trug einen Parka mit Tarnmuster. Hinweise an die Kripo Emmerich, Telefon 02822-7830. (SI)

