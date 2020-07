Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: PKW zerkratzt - PKW rollt davon - Sonstiges

Aalen (ots)

Crailsheim: Fahrradfahrer übersehen

Am Dienstag um 20:15 Uhr wollte ein 36-jähriger Lenker eines PKW Audi von einem Tankstellegelände auf die Ellwanger Straße einfahren. Hierbei übersah er einen auf dem dortigen Radweg heranfahrenden 37-jährigen Fahrradfahrer und kollidierte mit diesem. Hierbei wurde der Radler leicht verletzt. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Crailsheim: Mofa streift PKW

Am Dienstag um 19 Uhr befuhr ein 16-Jähriger mit seinem Mofa den Westring in Richtung Wolfgangstraße. Aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah der junge Mann einen am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW Dacia und streifte diesen. Hierbei kam der Mofa-Lenker zu fall und verletzte sich leicht. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass das an dem Mofa angebrachte Versicherungskennzeichen für einen anderen Roller ausgegeben war. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1200 Euro.

Ilshofen: PKW rollt davon

Am Dienstag um 15:20 Uhr stellte ein 58-jähiger Mann seinen PKW VW Golf auf einem öffentlichen Parkplatz Am Markt ab, ohne dies ausreichend gegen das Wegrollen zu sichern. Kurz darauf machte sich das Fahrzeug selbstständig und rollte gegen einen geparkten PKW Fiat. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Schwäbisch Hall: 6000 Euro Schaden

Am Dienstag um 13:20 Uhr befuhr eine 51-jährige Lenkerin eines PKW Audi die Neue Reifensteige. An der Kreuzung Berliner Straße / Sudetenweg hielt sie zunächst an. Beim Abbiegen kollidierte sie mit einem VW Golf einer 20-Jährigen, welche auf der vorfahrtsberechtigten Berliner Straße in Richtung Luckenbacher See fuhr. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

Bühlertann: PKW zerkratzt

Zwischen Montagnachmittag, 16 Uhr und Dienstagmorgen, 08:00 Uhr, wurde ein PKW Ford Fiesta, welcher in der Seestraße abgestellt war, durch einen bislang Unbekannten beschädigt. Auf der linken Fahrzeugseite konnten mehrere Kratzer festgestellt werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

