Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier - Zeugenaufruf nach Einbruch

Appenweier (ots)

Am Montagmorgen wurde bei einer Firma am Kohlplatz in Nesselried ein Einbruch festgestellt, der sich über das Wochenende ereignet haben muss. Zwischen Freitag, 17 Uhr und Montagmorgen, 6 Uhr entfernten die unbekannten Täter mithilfe eines Winkelschleifers Stahlgitter und brachen im Anschluss Vorder- und Hintertür des Gebäudes auf. Da in dem Gebäude keine Wertgegenstände aufbewahrt werden, wurden der oder die Täter beim Durchsuchen mehrerer Spinde und Schubladen nicht fündig. Die Beamten des Polizeipostens Appenweier bitten um Hinweise unter der Telefonnummer 07805 9157-0. /bm

