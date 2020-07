Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis:

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Fellbach: Autofahrer übersah Motorroller

Ein 78-jähriger Opel-Fahrer befuhr am Dienstag gegen 12 Uhr die Esslinger Straße und übersah bei der Einmündung zur Albert-Schweitzer-Straße einen vorausfahrenden Motorradfahrer, der seinerseits zum Abbiegen abbremste. Der Autofahrer fuhr dem Motorroller hinten auf, wodurch der 57-jährige Zweiradfahrer stürzte und sich leicht verletzte. Der Autofahrer wich nach dem Zusammenstoß aus und kam von der Fahrbahn ab, wo er gegen ein Verkehrszeichen und eine Hecke fuhr. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro.

Fellbach: Vorfahrt missachtet

11000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstag gegen 10 Uhr ereignete. Eine 45-jährige Fahrerin eines Pkw Honda bog von der Sebastian-Bach-Straße in die Cannstatter Straße und stieß mit von rechts einbiegenden und vorfahrtsberechtigten Mercedes-Fahrer zusammen. Verletzt wurde hierbei niemand.

Plüderhausen: Aggressiver Mann

Ein 42-jähriger Mann hielt sich am Dienstag gegen 9.45 Uhr im Bereich Bahnhof und auf dem Parkplatz eines dortigen Discounters auf und schrie willkürlich Passanten auf aggressive Art und Weise an und beleidigte diese. Nach einiger Zeit fuhr er mit dem Zug in Richtung Schorndorf. Die Polizei Plüderhausen bittet nun Zeugen und Geschädigte des Vorfalls sich unter Tel. 07181/810.

Weinstadt: Motorradfahrer stürzt

Am Montagnachmittag gegen 16:00 Uhr fuhr ein 57-jähriger Motorradfahrer auf der Weinbergstraße von Schnait kommend in Richtung Manolzweiler. In einer Kurve gerät der Motorradfahrer ins Straucheln und stürzt. Anschließend rutscht er auf eine entgegenkommende 52-jährige Seat-Fahrerin. Der Motorradfahrer verletzt sich bei dem Unfall leicht, außerdem entsteht Sachschaden von etwa 5000EUR.

Winnenden: Unfallflucht - geparkter Pkw beschädigt

Ein geparkter Seat wurde am Dienstagmorgen zwischen 05:45 Uhr und 10:45 Uhr in der Weidenstraße angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 3000EUR. Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter 07195 6940 entgegen.

Weinstadt-Beutelsbach: Asphaltkolonne unterwegs

Ein Mitarbeiter einer Straßenbaufirma bot bei einem Geschäft in der Ulrichstraße an unentgeltlich Straßenreparaturen durchzuführen. Die Firma gab an noch von einer anderen Baustelle Asphalt übrig zu haben, weshalb sie diese Leistung so anbieten könne. Die beiden Parteien vereinbarten, dass kleine Reparaturen in der Hofeinfahrt ausgeführt werden können. Letztlich wurde jedoch der Asphalt großflächig aufgebracht. Entgegen der Absprache wollte die Baufirma nun für die ausgeführte Arbeit mehrere tausend Euro in Rechnung stellen. Als die Polizei hinzugezogen wurde, entfernten sich die Mitarbeiter der Baufirma. Es handelte sich um zwei ausländische Männer mit kurzen Haaren, die gebrochen deutsch sprachen und mit einem Citroen mit polnischer Zulassung unterwegs waren. Hinweise zu den Tätern oder zu ähnlichen Geschehnissen nimmt der Polizeiposten Weinstadt unter 07151 65061 entgegen. Die Polizei rät von Haustürgeschäften und Handwerkerleistungen, die an Haustüren angeboten werden, ab. Zudem wird angeraten nicht in bar oder per Vorauskasse zu zahlen. Bestehen Sie auf einen schriftlichen Kostenvoranschlag und im Weiteren auf eine Rechnung. Hegen Sie den Verdacht eines Betrugs, wenden Sie sich an die Polizei.

Weinstadt-Großheppach: Feuerwehreinsatz

In der Canzstraße kam es am Montagmorgen gegen 09:00 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz. Eine Hecke zwischen zwei Gebäuden fing Feuer und musste durch die Feuerwehr gelöscht werden. So konnte eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindert werden. Bislang können Gartenarbeiten als Brandauslöser nicht ausgeschlossen werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-105

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell