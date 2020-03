Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruch in Mehrfamilienwohnhaus

Bad Nenndorf (ots)

(Gai.) In der Zeit von Freitag, dem 28.02.2020, 18:00 Uhr, bis Samstag, dem 29.02.2020, 08:00 Uhr, kam es in der Straße Im Niedernfeld in Bad Nenndorf zu einem Einbruch in einem Mehrfamilienhaus.

Ein unbekannter Täter brach die Zimmertür des Geschädigten im Haus auf und entwendete eine Musikbox und Zigaretten aus den Räumlichkeiten.

Der Schaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt.

