Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle und Diebstahl

Aalen (ots)

Neresheim: Unfall beim Überholen

Als am Dienstagabend eine 81-jährige VW-Lenkerin gegen 20.20 Uhr auf der Heidenheimer Straße einen Radfahrer überholen wollte, überfuhr sie eine Verkehrsinsel, auf der beide Verkehrsinsel herausgerissen wurden. An dem Fahrzeug wurde die Ölwanne aufgerissen und das linke Vorderrad beschädigt. Der Pkw verlor die Bodenhaftung, geriet ins Schlingern und fuhr mehrmals gegen den Bordstein, wodurch beide Räder auf der Beifahrerseite beschädigt wurden. Die Pkw-Lenkerin blieb unverletzt. An ihrem Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.

Ellwangen-Schrezheim: Sattelzugmaschine löst sich von Sattelauflieger

Auf der B 290 in Fahrtrichtung Ellwangen löste sich am Dienstag gegen 13.50 Uhr bei einem Sattelzug im Kreisverkehr In der Au vermutlich durch einen technischen Defekt an der Kupplung der Sattelzugmaschine der Sattelauflieger und blockierte den Fahrstreifen. Der Sachschaden wird auf ca. 1600 Euro beziffert. Verletzt wurde niemand.

Schwäbisch Gmünd: Diebstahl aus Kfz

Aus einem unverschlossenen Lieferwagen, der am frühen Mittwochmorgen gegen 3.30 Uhr in der Sebaldstraße stand, wurde während der Abwesenheit des Fahrers aus dem Innenraum von zwei Unbekannten männlichen Personen eine schwarze Tasche entwendet. Die beiden Tatverdächtigen entfernte sich zu Fuß in Richtung Feuerwehr/Weißensteiner Straße. Einer der beiden führte ein Fahrrad mit sich. Weitere Hinweise werden vom Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen genommen.

Schwäbisch Gmünd-Hussenhofen: Unfall mit Motorradfahrer

Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hauptstraße kollidierte am Dienstagabend ein 35-jähriger Krad-Lenker gegen 20.20 Uhr mit einem 35-jährigen Nissan-Lenker, der gerade in eine Parklücke einfahren wollte. An dem Pkw entstand Sachschaden von ca. 5000 Euro.

Heubach-Lautern: 15-jähriger Radfahrer stürzt und verletzt sich

Leichte Verletzungen zog sich am Dienstag ein 15-jähriger Radfahrer zu, als er gegen 18.30 Uhr auf der K 3281 kurz vor Ortsbeginn Heubach alleinbeteiligt auf einer leicht abfälligen langen Geraden stürzte. Er wurde zur Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert.

Heuchlingen: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Als am Dienstag eine 28-jährige Citroen-Lenkerin gegen 17 Uhr die L 1075 von Heuchlingen in Richtung Leinzell befuhr, kamen ihr auf Höhe der Abzweigung Horn mehrere Fahrzeuge entgegen. Das letzte dieser Fahrzeuge geriet dabei auf die Gegenfahrbahn und streifte den Außenspiegel der Fahrzeuglenkerin und fuhr ohne anzuhalten weiter. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen hellen Opel Zafira gehandelt haben. Der Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro beziffert. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet um weitere Hinweise unter Tel. 07171/3580.

Heubach: Pedelec-Lenker stürzt und verletzt sich schwer

Ein 36-jähriger Pedelec-Lenker, der am Dienstag gegen 10.20 Uhr die Cross-Strecke im Bike-Park aus Richtung Rosenstein kommend in Richtung Ortsmitte befuhr, verlor an einem Sprunghügel die Kontrolle über sein Rad, überschlug sich und stürzte. Er kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Der Schaden am Rad wird auf ca. 200 Euro beziffert.

