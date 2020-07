Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Feuerwehreinsatz - Diebe auf Baustelle - Nach Leergutdiebstahl geflüchtet - Unfälle und Verkehrsverstöße

Backnang: Nach Unfall geflüchtet

Ein 41-jähriger Fahrer eines BMW X3 stieß am Dienstag gegen 22.15 Uhr in der Sulzbacher Straße beim Rückwärtsfahren gegen einen hinter ihm stehenden BMW und beschädigte diesen an der Fahrzeugfront. Trotz eines verursachten Sachschadens in Höhe von ca. 1000 Euro flüchtete er anschließend. Weil das Kennzeichen des Flüchtenden abgelesen werden konnte, wurde der Mann kurze Zeit später zu Hause von der Polizei angetroffen. Bei der Überprüfung wurde feststetellt, dass der Mann stark betrunken ist. Deshalb wurde bei dem 41-Jährigen eine Blutuntersuchung veranlasst und der sein Führerschein vorläufig entzogen. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an.

Murrhardt: Verkehrsgefährdung

Ein 53-jähriger Fahrer eines VW Golf befuhr am Dienstag gegen 16.45 Uhr die Strecke zwischen Trailhof und Murrhardt. Auf einer Geraden kurz vor Murrhardt kam ihm ein Auto auf seiner Fahrspur entgegen, weshalb beide Autofahrer gerade noch rechtzeitig bis zum Stillstand abbremsten und so einen Zusammenstoß verhinderten. Anschließend fuhr der unbekannte Autofahrer, der mit einem kleineren SUV, vermutlich Marke Dacia, weiterfuhr. Zeugen des Vorfalls, insbesondere der Fahrer eines nachfolgenden Opels, werden gebeten, sich zur Klärung der weiteren Details bei der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 zu melden.

Althütte: Überholt trotz Gegenverkehr

Der Fahrer eines kleinen Wohnmobils fuhr am Dienstag gegen 12.30 Uhr in der Hauptstraße trotz Gegenverkehr an einem geparkten Pkw vorbei. Der Fahrer eines entgegengekommenen Linienbusses musste zur Vermeidung eines Zusammenstoßes nach rechts ausweichen und beschädigte dabei den Omnibus. Der Fahrer des Campers fuhr weiter. Hinweise auf diesen nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Plüderhausen: Motorradfahrer betrunken und unter Drogeneinfluss

Ein 28-jähriger Motorradfahrer befuhr am Dienstag gegen 21.30 Uhr die Jakob-Schüle-Straße in Richtung Urbach. Weil er innerorts mit geschätzten 90 km/h unterwegs war, wurde er von der Polizei in der Birkenallee gestoppt. Es stellte sich heraus, dass der Mann mit ca. 1,4 Promille das Motorrad steuerte und vermutlich unter Drogeneinfluss stand. Es wurden entsprechende Untersuchungen veranlasst. Der Führerschein des Motorradfahrers wurde vorläufig entzogen.

Waiblingen: Eingebranntes Essen

Am Dienstagnachmittag gegen 17:30 Uhr kam es in der Salierstraße zu einem Brandalarm in einem Gebäude. Aus der betroffenen Wohnung im Gebäude war auch Rauchgeruch wahrzunehmen. Letztlich stellte sich heraus, dass Essen auf dem Herd Feuer gefangen hatte, welches von der örtlichen Feuerwehr gelöscht werden konnte.

Waiblingen: Fahrradfahrer stürzt

Ein 43-jähriger Fahrradfahrer war am Dienstagabend gegen 19:45 Uhr auf der Verlängerung der Max-Eyth-Straße unterwegs und wollte die K1910 auf einer Brücke überqueren. Der Radfahrer geriet vermutlich gegen den Bordstein, woraufhin er stürzte. Er schlug mit dem Kopf auf die Fahrbahn und verletzte sich schwer. Er wurde notärztlich versorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Radfahrer trug zum Unfallzeitpunkt keinen Helm. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier Waiblingen unter 07151 950422 zu melden.

Waiblingen: Verkehrsunfallflucht

In einer Tiefgarage in der Ruhrstraße wurde ein geparkter VW am Dienstagnachmittag zwischen 14:24 Uhr und 14:45 Uhr beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. An dem geparkten VW entstand ein Sachschaden von etwa 1000EUR. Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher werden beim Polizeirevier Waiblingen unter 07151 950422 entgegengenommen.

Waiblingen: Zwei Diebe auf Baustelle ertappt

In den frühen Mittwochmorgenstunden gegen 04:15 Uhr konnte ein Zeuge zwei Personen in einem Rohbau in der Fuchsgrube beobachten. Beim Eintreffen der Polizei ergriffen die beiden Einbrecher zunächst die Flucht. Beide Tatverdächtige konnten aber kurze Zeit später in der Lerchenstraße von der Polizei gefasst werden. Zur Fahndung war ebenfalls ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Die beiden Deutschen im Alter von 22 und 23 Jahren müssen nun mit einer Anzeige rechnen.

Waiblingen: Leergutdieb geflüchtet

Ein Dieb wurde am Dienstag gegen 19.45 Uhr in einem Getränkemarkt beim Bahnhofsplatz beobachtet, wie er drei Leergutkisten entwendet und diese anschließend in sein Auto einlud. Der Zeuge ging dem Dieb hinterher und sprach ihn bei dessen Auto an. Anschließend versuchte er den Dieb, der schon im Fahrzeug saß, durch die offene Fensterscheibe hindurch festzuhalten. Gleichzeitig fuhr der Dieb los und flüchtete, so dass der Zeuge zur Seite springen musste, um nicht vom Pkw erfasst zu werden. Vom Täter liegt folgende Beschreibung vor:

- männlich, ca. 170-175cm groß, ca. 30 Jahre alt, kurzrasierte dunkelblonde Haare, normale bis kräftige Statur. Er war mit T-Shirt, einer langen dunklen Arbeitshose und dunkle Arbeitsschuhe bekleidet.

Bei dem Fluchtauto handelte es sich um einen Ford Mondeo Kombi älteren Baujahrs. Weitere Hinweise zum Fluchtauto und den Dieb nimmt die Polizei in Waiblingen unter Tel. 07151/950422 entgegen.

Winnenden-Hertmannsweiler: Fahrschüler bei Unfall beteiligt

Ein 76-jähriger VW-Fahrer war am Dienstagnachmittag gegen 14:15 Uhr in der Stuttgarter Straße unterwegs. Beim Einbiegen in die Raiffeisenstraße übersieht er einen 19-jährigen Fahrschüler in einem Pkw Mini. Es kommt zur Kollision der beiden Fahrzeuge wodurch ein Sachschaden von etwa 6000EUR.

Winnenden-Hertmannsweiler: Junge mit Cityroller stürzte

Mit einem Cityroller war ein 13-jähriger Junge am Dienstagabend gegen 20 Uhr auf einem Feldweg im Bereich Heringshalde unterwegs. Aus bislang unbekanntem Grund stürzte der Junge. Er verletzte sich dabei schwer und musste zur Behandlung in eine nahe gelegene Klinik gebracht werden.

