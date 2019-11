Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Wanderarbeiter verlangten Wucherpreis für Dachreparatur

Hagenow (ots)

Die Polizei warnt aktuell vor Wanderarbeitern, die sich Reparaturen an Dächern teuer bezahlen lassen. In Hagenow wurde die Polizei am Samstag zu einem Vorfall gerufen, bei dem Wanderarbeiter unangekündigt auf einem Privatgrundstück erschienen und dem Eigentümer ein sehr günstiges Angebot zur Reparatur mehrerer Dachrinnen machten. Nach Angaben des Hauseigentümers wurde ein Betrag in Höhe von 80 Euro dafür vereinbart. Kurz vor Ende der Reparaturen verlangten die drei Männer plötzlich 1.900 Euro. Der Eigentümer rief umgehend die Polizei, die die betreffenden Handwerker vor Ort feststellte. Um offenbar einer Strafanzeige aus dem Wege zugehen, hatten die Dachdecker zwischenzeitlich ihre Forderung deutlich gesenkt und "nur" noch 500 Euro vom Eigentümer gefordert. Trotz dessen nahm die Polizei eine Anzeige wegen Betruges und Wucher auf.

Um sich vor Schäden zu schützen rät die Polizei, auf scheinbar günstige Angebote an der Haustür nicht einzugehen. Besser ist es, auf ein schriftliches Angebot zu plädieren, in dem die Leistungen sowie der Anbieter genau beschrieben sind.

