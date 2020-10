Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: 5 Fälle von Farbschmierereien im Moringer Ortsteil Behrensen

Northeim (ots)

37186 Moringen, OT Behrensen, Freitag, 23.10.2020, 18.00 Uhr bis Samstag, 24.10.2020, 06.30 Uhr

BEHRENSEN (hei) - in der Nacht von Freitag auf Samstag wurden im Moringer Ortsteil Behrensen an insgesamt 5 Tatorten Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien begangen. Zunächst wurde den eingesetzten Beamten eine Tat in der Tiefen Straße gemeldet. Bei der Sachverhalts- und Tatortaufnahme vor Ort stellten die Beamten in der Behrenser Straße und in der Schmiedestraße die weiteren Farbschmierereien fest. Es handelt sich größtenteils um sogenannte "Smileys" sowie teilweise undefinierbare Kritzeleien und in einem Fall um ein Hakenkreuz. Die bislang unbekannten Täter benutzten hierfür Sprühfarbe in rosa. Tatbetroffen sind insgesamt zwei Scheunen, eine Gartenhütte, ein Pkw-Anhänger und ein Holzverschlag.

Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt mindestens 1.000,- Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich bei der Polizei in Northeim oder Moringen zu melden (Tel. 05551-70050 oder 05554-998930).

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell