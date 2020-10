Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Wild( Waschbären)

Bad Gandersheim (ots)

(Me) Bad Gandersheim, Gemarkung Seboldshausen, Bundesstr. 64. Unfallzeit: Samstag, 24.10.2020, gegen 22:50 Uhr. Ein 38-Jähriger Audi-Fahrer aus Göttingen befuhr die Bundesstr. 64 in Richtung Dannhausen, von Seboldshausnenkommend, und er erfaßte mit seinem PKW ein die Fahrbahn querenden Waschbären. Das Tier verendete am Unfallort und wurde waidgerecht enstorgt. Am Audi entstand Frontschaden in Höhe von 1000.-Euro

