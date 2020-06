Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Zeugen nach Raub gesucht

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach einem Raub am Europaplatz nach drei Tatverdächtigen. Ein 25-jähriger Mann aus Recklinghausen wurde nach eigenen Angaben gegen 19.55 Uhr am Sonntagabend in der Tiefgarage von einem unbekannten Mann angesprochen. Plötzlich habe ihn der Mann bedroht und Geld gefordert. Der 25-Jährige gab ihm daraufhin Bargeld. Anschließend liefen der Mann und zwei mutmaßliche Komplizen in Richtung Innenstadt weg. Die Personen werden wie folgt beschrieben: 1)Jüngerer Mann, stämmige Statur, kurze blonde Haaare, heller Kapuzenpullover, Atemschutzmaske 2)Älter als die erste Person, blonde kurze Haare, grünliche Jacke. Die dritte Person kann nicht näher beschrieben werden. Eine sofort eingeleitet Fahndung verlief negativ. Die Polizei sucht Zeugen, die möglicherweise den Raub mitbekommen oder die Täter gesehen haben. Hinweise bitte an die Tel. 0800/2361 111.

