Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung durch eingeschlagene Fensterscheibe

Northeim (ots)

37154 Northeim, Schaupenstiel, Samstag 24.10.2020, 20.40 Uhr

NORTHEIM (hei) - am Samstagabend, um 20.40 Uhr wurde im Schaupenstiel eine Fensterscheibe am Gebäude eines dortigen Gastronomiebetriebes eingeschlagen. Durch einen aufmerksamen Anwohner wurden nach dem Knallgeräusch zwei männliche Jugendliche gesehen, die zunächst auf dem Gehweg vor dem Fenster standen und sich dann fluchtartig in Richtung Innenstadt entfernten.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den flüchtigen und bislang unbekannten Tätern verlief ergebnislos. An der Fensterscheibe entstand ein Sachschaden von ca. 300,- Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim zu melden (Tel.: 05551-70050).

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell