Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Dach von Cabrio aufgeschlitzt

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Am Sonntag, 18.10.2020, wurde das Stoffdach eines Pkw Cabrios auf dem Bahnhofsparkplatz im Köppenweg aufgeschlitzt. Der 53 Jahre alte Geschädigte hat seinen Pkw Rover Cabrio am Sonntag gegen 18.00 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Als er ca 2 Stunden später zu dem Wagen zurückkam, entdeckte er, dass jemand zwei Schlitze mit einem unbekannten Gegenstand in das Stoffdach des Cabrios gemacht hat. Der Schaden beläuft sich auf rund 1800,- Euro. Zeugen, die Hinweise zu dieser Sachbeschädigung geben können, melden sich bitte bei der Polizei Einbeck

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell