Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Werkzeuge aus Montagefahrzeugen entwendet

Northeim (ots)

Northeim, Ottilienweg, Am Mönchsgraben, Donnerstag, 22.10.2020, 17.15 Uhr bis Freitag, 23.10.2020, 06.20 Uhr

NORTHEIM (köh) - Zu zwei Einbruchsdiebstählen in Montagefahrzeuge kam es in der vergangenen Nacht im Northeimer Stadtgebiet

Unbekannte Täter entwendeten aus einem Renault mit Northeimer Kennzeichen im Ottilienweg sowie aus einem Citroen aus dem Landkreis Osterode, der Am Mönchsgraben parkte, diverse Elektrowerkzeuge im Gesamtwert von ca. 3000 Euro.

An dem Renault wurde die Heckklappe aufgebrochen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 300 Euro. An dem Citroen konnten keine Aufbruchspuren am Fahrzeug festgestellt werden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Northeimer Polizei unter 05551-70050 entgegen.

