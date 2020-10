Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Einbruchsdiebstahl

Uslar (ots)

USLAR (zi.) Bisher unbekannte Täter versuchten in der Zeit vom 16.10.20, 16:00 Uhr, bis zum 22.10.20, 10:30 Uhr, gewaltsam in die Geschäftsräume einer Firma in der Braustraße einzudringen. Der Versuch misslang. Es entstand geringer Sachschaden. Zeugenhinweise erbittet das Polizeikommissariat Uslar unter der Tel.-Nr. 05571/92600-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Uslar

Pressestelle



Telefon: 05571/92600 0

Fax: 05571/92600 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell