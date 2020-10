Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sprengung eines Geldautomaten- Polizei sucht Zeugen

Northeim (ots)

Northeim, Unteres Tor, Freitag, 23.10.2020, 02.43 Uhr

SUDHEIM (köh) - In den frühen Morgenstunden führten unbekannte Täter eine Sprengung eines Geldautomaten herbei. Eine derzeit noch zu ermittelnde Bargeldsumme wurde entwendet.

Der Geldautomat des geschädigten Bankinstitutes befindet sich in einem in Leichtbauweise errichteten Betriebsraum auf einem Parkplatz in Sudheim.Der entstandene Sachschaden, der durch die Sprengung herbeigeführt wurde, liegt bei ca. 80.000 - 100.000 Euro.

Die Spurensicherung des Zentralen Kriminaldienstes sowie das zuständige Fachkommissariat 2 haben die Ermittlungen bereits aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Northeim unter 05551-70050 entgegen.

