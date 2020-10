Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Rüttelplatte von Baustelle gestohlen

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Bislang unbekannte Täter haben in der Baustelle in der Greener Straße in der Einbecker Ortschaft Naensen eine neue Rüttelplatte "Wacker Neuson DPU 6555 H" entwendet. Zur Tatausführung in der Nacht zum Mittwoch, 21.10.2020, müssen die Täter einen Transporter benutzt haben. Aufgrund des hohen Eigengewichtes der Rüttelplatte muss sie mithilfe eines daneben stehenden Baggers auf den Tranporter geladen worden sein. Der Schaden wird auf rund 15.000 Euro beziffert. Zeugen, die Hinweise zu diesem Diebstahl geben können, setzen sich bitte mit der Polizei Einbeck in Verbindung.

