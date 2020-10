Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Von Fahrbahn abgekommen

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, B 64, Bad Gandersheim - Kreiensen, Donnerstag, 22.10.20, 09.10 Uhr

EINBECK (schw) - Am Donnerstag, 22.10.20, 09.10 Uhr befuhr eine 52-jährige Einbeckerin mit ihrem Pkw, VW Passat, die B 64 aus Rtg. Gandersheim kommend in Rtg. Kreiensen. Zwischen Orxhausen und Kreiensen geriet die Einbeckerin vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einer Leitplanke. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Pkw um die eigene Achse und kam einige Meter weiter am Fahrbahnrand zum Stehen. Am Pkw und an der Leitplanke entstanden Schäden in Höhe von ca. 4000,- EUR Die Einbeckerin blieb unverletzt. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

