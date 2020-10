Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl von Katalysatoren aus Fahrzeugen

Uslar (ots)

USLAR (js) Zwischen dem 16.10.20, 00:00 Uhr, und dem 21.10.20, 11:00 Uhr, entwendeten bisher unbekannte Täter aus mindestens 60 Fahrzeugen, die auf dem Gelände eines Autohauses in der Wiesenstraße in Uslar abgestellt waren, die Katalysatoren. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 250.000 EUR. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000, in Verbindung zu setzen.

