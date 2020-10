Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, Ahlshäuser Burg, Mittwoch, 21.10.20, 13.50 Uhr

EINBECK (schw) - Am Mittwoch, 21.10.20, 13.50 Uhr befuhr ein 22-jähriger Kalefelder mit seinem Pkw VW Golf die Straße Ahlhäuser Burg in Ahlshausen, als ihm plötzlich ein Daimler-Benz auf seiner Fahrspur entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der Kalefelder mit seinem Pkw nach rechts aus und touchierte hierbei den rechtsseitigen Bordstein. Dadurch beschädigte er eine Felge seines Pkw. Der Fahrer des Daimler-Benz setzte seine Fahrt ungehindert fort, ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. An dem Pkw des Kalefelders entstand ein Schaden in Höhe von 100,- EUR Die Polizei Bad Gandersheim hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen.

