Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Stark alkoholisiert gegen geparktes Auto gefahren

Einbeck (ots)

Dassel(pap) Am Mittwoch, 21.10.2020, wurde eine Streife des Polizeikommissariats Einbeck gegen 21.00 Uhr in die Dasseler Ortschaft Hilwartshausen gerufen, da dort ein geparktes Auto durch einen anderen Pkw beschädigt wurde. Die eingesetzten Beamten konnten am Unfallort in der Hauptstraße mehrere Personen antreffen. Eine männliche Person gab sich als Unfallverursacher zu erkennen. Beim Gespräch mit ihm konnte Alkoholgeruch in der Atemluft des 43 Jahre alten Mannes aus Moringen wahrgenommen werden. Darauf angesprochen, stritt er ab, vor Fahrtantritt Alkohol getrunken zu haben. Ein anschließend durchgeführter Alkoholtest ergab jedoch einen wert von 3,6 Promille. Der Moringer ist mit seinem Pkw aus Richtung Relliehausen gekommen und ist dann, vermutlich aufgrund seines Alkoholisierungsgrades, gegen den ordnungsgemäß geparkten Pkw in der Durchgangsstraße gestoßen. Dem Fahrer wurden zwei Blutproben entnommen, um Alkoholkonsum nach dem Unfall auszuschließen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt rund 13.000 Euro.

