Polizei Duisburg

POL-DU: Untermeiderich: Unbekanntes Trio raubt Bargeld

Duisburg (ots)

Drei unbekannte Jugendliche sprachen am Samstagabend (22. August) gegen 18 Uhr eine 16-Jährige auf der Düppelstraße an. Das Trio hatte sich ihr in den Weg gestellt und sie nach Zigaretten gefragt. Weil das Mädchen keine Zigaretten dabei hatte, forderten die Tatverdächtigen Bargeld. Als die Jugendliche auch das verneinte, hielten zwei Jungen sie an den Armen fest, während der dritte ihre Handtasche durchwühlte. Die drei Unbekannten flüchteten anschließend zu Fuß mit einer geringen Menge Bargeld in Richtung Horststraße. Bis auf blaue Flecken und Hautkratzer blieb die Geschädigte unverletzt. Bei der späteren Anzeigenerstattung beschrieb sie der Polizei die Täter wie folgt: Alle drei sind 17 bis 18 Jahre alt, schlank und haben dunkle Haare. Einer trug einen schwarzen Jogginganzug der Marke Adidas, die anderen beiden graue Jogginghosen, einmal mit einem schwarzen Shirt, einmal mit einem blauen Shirt - letzteres mit weißem Nike-Emblem. Das Kriminalkommissariat 13 sucht Zeugen, die Hinweise zu den Verdächtigen geben können, Telefon 0203-2800.

