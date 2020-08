Polizei Duisburg

POL-DU: Alkoholisierte Autofahrerin eingeklemmt

Duisburg-Baerl (ots)

Am frühen Freitagabend kurz vor 18 Uhr befuhr eine 61-jährige Autofahrerin die Grafschafter Straße in Richtung Binsheim. Kurz vor der dortigen Apotheke kollidierte sie ungebremst und ( laut Zeugenaussagen ) ohne erkennbare Ursache mit einem am Fahrbahnrand geparkten PKW. Der Aufprall war derart heftig, dass ihr Auto umkippte und auf der Fahrerseite liegen blieb. Die Frau wurde eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Glück im Unglück: Die Fahrerin erlitt neben einem Schock und Nackenschmerzen keine erkennbaren Verletzungen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 17.000 EUR geschätzt. Da die 61-Jährige jedoch vor der Fahrt Alkohol getrunken hatte, wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein konnte ihr noch nicht abgenommmen werden - sie hatte keinen dabei.

