Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Hilkenbrook - Anwohner bedroht

Hilkenbrook (ots)

In der Nacht zu Donnerstag ist es in einem Wohnhaus Am Dorfplatz in Hilkenbrook zu einer Auseinandersetzung gekommen. Zwei Anwohner wurden von einer ebenfalls im Haus lebenden Person bedroht. Der 59-jährige Täter schlug die Scheibe der Wohnungstür der 51 und 21- jährigen Opfer ein und bedrohte die Bewohner verbal. Ein Bewohner brachte sich durch ein Fenster in Sicherheit und verständigte die Polizei. Der Täter wurde anschließend festgenommen und auf die Dienststelle gebracht. Er stand unter Alkoholeinfluss. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

