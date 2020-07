Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) BAB 5 - Mehrere Böschungsbrände neben der Bundesautobahn 5

Karlsruhe (ots)

Am Mittwoch gegen 15:30 Uhr wurde der Polizei ein Böschungsbrand zwischen Kronau und Bruchsal unmittelbar neben der Bundesautobahn 5 in Fahrtrichtung Karlsruhe gemeldet. Durch eine in Brand geratene Wiesenfläche kam es zunächst zu einer starken Rauchentwicklung und teilweise auch zu Sichtbehinderungen. Vor Ort konnten weitere kleinere Böschungsbrände festgestellt werden. Die Feuerwehr ist mit zehn Fahrzeugen im Einsatz. Nach aktuellem Stand dauern die Löscharbeiten noch weitere Stunden an. Aktuell ist noch der rechte Fahrstreifen gesperrt. Hierdurch kommt es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Auch der Sachschaden konnte bislang noch nicht beziffert werden.

