Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Gondelsheim - Kind bei Unfall leicht verletzt

Karlsruhe (ots)

Leichte Verletzungen erlitt am Montagnachmittag ein 9-jähriges Kind in Gondelsheim, als es mit seinem Fahrrad über einen Fußgängerüberweg fuhr und dabei von einem anfahrenden Pkw erfasst wurde.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr der 75-jährige Fahrer eines Mercedes gegen 16:20 Uhr die Bruchsaler Straße in Richtung Bretten. Auf Höhe des Anwesens Nr. 6 hielt er laut mehrerer Zeugenaussagen vor einem dortigen Fußgängerüberweg an, um mehreren Fahrradfahrern das Überqueren zu ermöglichen. Anschließend fuhr er wieder an, als das 9-jährige Kind mit hoher Geschwindigkeit den Zebrastreifen überquerte. In der Folge kam es zur Kollision zwischen den Beteiligten, wodurch das Kind leichte Verletzungen erlitt.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten das Kind zunächst vor Ort und brachten es anschließend zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Florian Herr, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell