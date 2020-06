Polizei Gütersloh

POL-GT: 39-Jährige bei Unfall im Kreuzungsbereich schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (JP) - Am Freitagabend (29.05., 19.30 Uhr) kam es im Kreuzungsbereich Verler Straße/ Bruder-Konrad-Straße/ Am Hüttenbrink zu einem Unfall zwischen einem 65-jährigen Skoda Octavia- Fahrer aus Löhne und einer 39-jährigen Mini Clubman-Fahrerin aus Gütersloh.

Der Skoda-Fahrer befuhr die Verler Straße und beabsichtigte nach links in die Bruder-Konrad-Straße abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der Mini-Fahrerin, die die Kreuzung von der Straße Am Hüttenbrink geradeaus in die Bruder-Konrad-Straße überqueren wollte.

Durch die Kollision wurde die Mini-Fahrerin schwer verletzt. Sie wurde per Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge waren stark beschädigt und nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen abtransportiert werden.

Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro.

