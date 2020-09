Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Fußgängerin bei Unfall auf Zebrastreifen verletzt

Bild-Infos

Download

Worms (ots)

Am gestrigen Morgen, kurz nach 08:00 Uhr wird eine Fußgängerin auf dem Fußgängerüberweg in der Eckenbertstraße von einem PKW angefahren und verletzt. Die 45-jährige Wormserin möchte die Fahrbahn auf dem Fußgängerüberweg in Richtung Theodor-Heuss-Straße überqueren. Der 75-jährige Autofahrer, der in Richtung Gaustraße unterwegs ist, übersieht die von rechts kommende Frau auf dem Zebrastreifen und fährt diese um. Schwer verletzt, unter anderem an Kopf und Oberkörper, wird sie ins Klinikum gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms



Telefon: 06241 852-140

www.polizei.rlp.de/pd.worms



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell