Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Dieb auf Fahrrad schnappt sich Handtasche

Worms (ots)

Worms - Dieb auf Fahrrad erbeutet Handtasche

Gestern Morgen, um kurz nach 09:00 Uhr passiert es wieder. Ein Mann auf einem Fahrrad nähert sich von hinten und schnappt sich die Handtasche einer älteren Frau. Die 69-jährige Wormserin ist zu Fuß auf dem Gehweg in der Seidenbenderstraße in Richtung Würdtweinstraße unterwegs, als der Täter zuschlägt. Im Vorbeifahren zieht er der Frau, die ihre Handtasche mit der Schlaufe in der linken Armbeuge trägt, vom Arm und flüchtet. Sie bleibt unverletzt. Auf der Flucht entnimmt er den Geldbeutel und wirft die Tasche weg. Täterbeschreibung: 20-25 Jahre alt, schlank, schwarze Haare, leicht bräunliche Hautfarbe. Er hatte eine blaue Jacke an und führte ein dunkles Fahrrad. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Zum Schutz vor Dieben:

- Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

