Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Jugendliche bei Kontrollen kooperativ

Worms (ots)

Das Sachgebiet Jugend der Wormser Polizeiinspektion nimmt gestern im Rahmen von Kontrollen nach dem Jugendschutzgesetz die Innenstadt ins Visier. Mit den Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes sollen Kinder und Jugendliche in der Öffentlichkeit vor negativen Einflüssen geschützt werden, weswegen gezielt der Kontakt zu Jugendlichen gesucht wird. Aber auch vor dem Hintergrund, dass Straftaten durch junge Täter mit Schwerpunkt Graffiti, Sachbeschädigung an öffentlichem oder privatem Eigentum, einfache oder gefährliche Körperverletzung, verbale Aggressivität verübt werden, sucht die Polizei vorbeugend das Gespräch. In der Fußgängerzone und der Altstadt sind Mitarbeiter des Sachgebiets unterwegs und führen Kontrollen durch. Am Synagogenplatz treffen die Beamten am Nachmittag sechs Jugendliche an, die dort verweilen und dem Kontakt offen gegenüberstehen. Insgesamt zeigen sich die kontrollierten Jugendlichen kooperativ und zugänglich für die Gespräche.

