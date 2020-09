Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Widerstand mit drei leichtverletzten Polizeibeamten

Worms (ots)

Am Mittwoch gegen 17:15 wurde eine Streife zu Streitigkeiten in die Martinsgasse in Worms gerufen. Der Anrufer gibt an, dass er ein Pärchen, das derzeit keine eigene Wohnung habe, in seiner freistehenden Wohnung für ein paar Tage übernachten lassen würde. Da es in den letzten Tagen jedoch immer wieder zu Streitigkeiten zwischen dem Pärchen und den Nachbarn kam, sollte die Polizei zu Hilfe kommen und vermitteln. Direkt bei der ersten Kontaktaufnahme zeigte sich die 34-jährige männliche Person verbal aggressiv. Auch auf mehrmaliges beruhigendes Einreden reagiert dieser nicht. Als die Person hörbar anfängt in der Wohnung zu randalieren wird erneut das Gespräch gesucht. Dabei greift der Beschuldigte den Arm eines Polizeibeamten und versucht diesen in die Wohnung zu ziehen. Es kommt nun zu einer Widerstandshandlung, bei der auch der Taser zweimal angedroht werden muss. Der Beschuldigte wird daraufhin zu Boden gebracht und fixiert. Die immer wieder ihrem Freund zu Hilfe kommende 21-jährige Lebensgefährtin muss ebenfalls fixiert werden. Es kommt mit ihr ebenfalls zu Widerstandshandlungen. Beide Beschuldigten werden im Anschluss, zwecks weiterer Maßnahmen, auf hiesige Dienststelle verbracht. Die Entnahme einer Blutprobe wird, für beide stark alkoholisierten und unter Betäubungsmitteln stehenden Beschuldigten, durch die Staatsanwaltschaft angeordnet. Drei Polizeibeamte wurden bei den Maßnahmen leicht verletzt. Sie können ihren Dienst jedoch fortsetzen.

