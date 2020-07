POL-PDWIL: Tödlicher Verkehrsunfall

Polizeidirektion Wittlich

Tödlicher Verkehrsunfall

Arzfeld

Zu einem schweren Verkehrsunfall, wobei eine Person verstarb, kam es am späten Vormittag des 31.07.2020 auf der B 410 zwischen Arzfeld und Irrhausen. Ein PKW besetzt mit einer männlichen Person hatte die B 410 in Richtung Irrhausen befahren. Ein zweiter PKW, ebenfalls besetzt mit einer männlichen Person hatte die B 410 in Gegenrichtung befahren. Ausgangs Arzfeld, Richtung Irrhausen in einer langgezogenen Linkskurve kollidierten beide Fahrzeuge frontal. Nach der Kollision drehen sich beide Fahrzeuge auf der Fahrbahn. Der PKW der in Richtung Irrhausen unterwegs war kollidiert anschließend mit der angrenzenden Leitplanke und kommt dort zum Stillstand. Der PKW der in Richtung Arzfeld unterwegs war kommt anschließend in der angrenzenden Böschung zum Stillstand. Der 61 Jahre alte Fahrer des PKW, der in Richtung Arzfeld unterwegs war, verstirbt noch an der Unfallstelle. Der andere, 28 Jahre alte Fahrzeugführer wurde von der Feuerwehr mittels Rettungsschere aus seinem PKW befreit und vom Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Von der Staatsanwaltschaft Trier wurde zur Klärung der Unfallursache ein Gutachter mit der Erstellung eines Gutachtens beauftragt. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei über 30000 Euro. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Arzfeld, Daleiden und Lichtenborn, das DRK mit Notarzt und Rettungshubschrauber, die Straßenmeisterei Arzfeld und die Polizei Prüm.

