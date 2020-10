Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ausgangs einer scharfen Kurve von der Straße abgekommen

Einbeck (ots)

Einbeck(pap) Eine 31 Jahre alte Frau aus einem Einbecker Ortsteil befuhr am Donnerstag, 22.10.2020, gegen 20.30 Uhr mit ihrem Pkw die Kreisstraße 503 von Iber in Richtung Edemissen. Vor der Ortschaft Edemissen kam sie ausgangs einer scharfen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und ist dann im Straßengraben auf der rechten Fahrzeugseite zum Liegen gekommen. Die junge Frau wurde hierbei leicht verletzt und wurde vorsorglich dem Krankenahus zugeführt. Sie gab als Unfallursache einen vorherigen Wildwechsel an. der Sachschaden beläuft sich auf ca. 5000.- Euro.

