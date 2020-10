Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Wild

Bad Gandersheim (ots)

(Me) 37581 Bad Gandersheim, Gemarkung Altgandersheim, Landesstr. 489 (Altgandersheim -Gehrenrode). Ein 65-Jähriger BMW-Fahrer aus Seesen befuhr die L 489 in Richtung Gehrenrode und er erfaßte ein im Flug befindl. und die Fahrbahn querenden Greifvogel. Der Greif verendete am Unfallort und am BMW entstand leichter Sachschaden am vorderen Kennzeichen, ca. 100.-Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Bad Gandersheim

Pressestelle



Telefon: 05382/91920 0

Fax: 05382/91920 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell